السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 11.880 إصابة بكورونا



سيئول 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 11.880 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و873.

// انتهى //

06:51ت م

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سيئول 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية 11.880 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 30 مليونا و 445 ألفا و775، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 33 ألفا و873.// انتهى //06:51ت م0008

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