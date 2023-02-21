شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لأندية الغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، أمس الإثنين، بتأهل الأربع فرق لدور ربع نهائي البطولة.

ونجح الهلال السعودي من التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز أمام نظيره شباب الأهلي، بثلاثية مقابل هدف.

وكانت بطولة دوري أبطال آسيا بالغرب، تلعب في شهر إبريل الماضي ولكنها توقفت، وعند استئنافها تم نقلها لدولة قطر.

وتُقام بطولة دوري أبطال آسيا، بنظام الشرق والغرب، وانتهت في الشرق بشهر أغسطس الماضي بتأهل أوراوا ريدز الياباني إلى النهائي.

الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا بالغرب

1- الدحيل القطري.

2- الشباب السعودي.

3- فولاد خوزستان من إيران.

4 - الهلال السعودي.

وسيتم إقامة قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء، لمنطقة غرب آسيا.