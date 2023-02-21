السعودية اليوم / "الأرصاد" : أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي بدر، ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.

// انتهى //

02:53ت م

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