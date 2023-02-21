شكرا لقرائتكم خبر عن تعليقات نارية من لاعبي الهلال عقب التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام لاعبي الهلال السعودي، بالتعليق على فوز فريقهم أمام نظيره شباب الأهلي دبي، في دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال السعودي من التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز أمام نظيره شباب الأهلي، بثلاثية مقابل هدف.

وتحدث جانج هيون سو عقب اللقاء: تأهلنا بعد مباراة صعبة، رغم أننا فقدنا تركيزنا في بعض الأوقات، ولكن أشكر اللاعبين والجهاز الفني،وأهنئ الجماهير على التأهل.

وتابع عن هدفه: دوري كمدافع التقدم مع الضربات الثابتة حتى أستطيع التسجيل، أحاول دائما استغلال الفرصة عندما تسنح الفرصة ليبالتقدم لمساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات.

كما قال سلمان الفرج: ألف مبروك الفوز والتأهل، لقاء مهم تجاوزناه بتوفيق رب العالمين ثم دعمكم.

وعلق سالم الدوسري: الحمد لله على التأهل وسنواصل المسيرة لحين تحقيق هدفنا، كما هنأ عبدالله الحمدان الجماهير الهلالية، قائلا: "ألفمبروك للزعماء وصول وصيف العالم إلى ربع نهائي القارة.

وأشار محمد البريك: مبروك يا زعماء القارة، وآسيا مالها إلا هلالها، بإذن الله.