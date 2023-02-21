لأول مرة اختبارات لـ13 تخصصا جامعيا - #عاجل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي أحد مخرجات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل «جاهزية»، وذلك خلال الفترة من 17 - 31 مايو 2023، وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصاً جامعياً.

جـودة مخرجات

ويهدف الاختبارات الذي سيطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، إلى قيـاس ودعـم تحسـين تحصيـل طـلبة البكالوريوس المتوقـع تخرجهـم لنواتـج التعلـم فـي البرنامـج، ومسـاعدة الجامعـات والكليـات الحكومية والأهلية علـى معرفـة مـدى جـودة مخرجاتهـا وفـرص التحسـين لديهـا، وذلك من دون أن يؤثر على نجاح أو رسوب الطلاب.

وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذاً لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل ثلاث سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.

تجـارب دوليـة

وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل «جاهزية» لوضع إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء الإطار التخصصي.

واتبعـت الهيئـة منهجيـة محـددة لبنـاء المعاييـر التخصصيـة تمثلـت فـي مسـح التجـارب الدوليـة المميـزة، وتحديد الاحتياج الوطنـي فـي سـوق العمـل، واستشـارة جهـات التوظيـف والخبـراء الأكاديميين، وتحتــوي وثيقــة المعاييــر التخصصيــة ونواتــج التعلم علــى الحــد الأدنى مــن الوحــدات المعرفيــة التخصصيــة، كما تؤكـد الهيئـة أن وثيقـة المعاييـر التخصصيـة تمثـل الحـد الأدنى مـن نواتـج التعلـم المطلوبـة فـــي كل تخصـــص، بمـــا يتيـــح للمؤسســـات الأكاديمية مســـاحة كافيـــة للإبداع والتميـــز فـــي محتويـــات برامجهــا وخططهــا الدراســية.

تخصصات معيارية

المالية

المحاسبة

التسويق

التمويل والاستثمار

المخاطر والتأمين

المصارف والأسواق المالية

هندسة الحاسب الآلي

علوم الحاسب

هندسة البرمجيات

نظم المعلومات

تقنية المعلومات

الأمن السيبراني

أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي