منصة إبحار تنظم اليخوت وتتكامل مع 18 جهة - #عاجل

أوضحت مصادر لـ«دوت الخليج»، أن «منصة إبحار» التي دشنتها وزارة النقل الأحد، تعد المنصة الحكومية الأولى لتنظيم دخول اليخوت وخروجها من مرسي جدة، وتقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية، بهدف تحسين وتطوير رحلة المستفيد، في تنفيذ جميع إجراءات دخولها وإبحارها، وخروجها من المياه الإقليمية للمملكة، وأضافت المصادر بأن المنصة تتكامل تقنيًا مع أكثر من 18 جهة حكومية، وتشرف عليها الهيئة العامة للنقل، لتمكنهم من تنفيذ جميع الإجراءات آليًا وبشكل أسهل وأسرع. وتقدم المنصة أكثر من 20 خدمة، منها تسجيل اليخوت والتواجد بالمراسي وإجراءات زيارة المملكة والخروج منها وإصدار التراخيص الملاحية وخدمات مختلفة. إدارة اليخت 1- تسجيل اليخت تحت العلم السعودي تعليق تسجيل اليخت حتى إشعار آخر وإمكانية فك التعليق 2- رخصة اللاسلكي إصدار وتجديد الرخصة لجهاز التواصل عن بعد «اللاسلكي» 3- تعديل بيانات اليخت إمكانية تعديل بيانات اليخت المسجل تحت العلم السعودي 4- نقل ملكية اليخت نقل ملكية اليخت السعودي من المالك الحالي إلى مالك آخر بشكل إلكتروني 5- شطب اليخت شطب تسجيل اليخت تحت العلم السعودي دخول وتنقّل وخروج اليخوت 1- الترخيص الملاحي 2- إشعار الوصول 3- تصريح الإبحار 4- إدارة الطاقم الملاحي 5- تأشيرة الدخول 6 إفصاح اليخت قبل الوصول للمملكة 7 تصريح الملاحة الجوية 8 تصريح المغادرة



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