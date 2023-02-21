شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من دياز عقب فوز الهلال أمام شباب الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره شباب الأهلي دبي، في دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال السعودي من التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز أمام نظيره شباب الأهلي، بثلاثية مقابل هدف.

وتحدث دياز خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: سعداء بالنتيجة واجهنا فريق اليوم يتكتل دفاعيًا، ولكن لست سعيدا بأداء اللاعبين فيالشوط الثاني عطفًا على ما يملكونه من إمكانيات.

وواصل: جميع الفرق الثلاثة المتأهلة للدور القادم تعد قوية، لذلك وبلا شك سوف نواجه فريق قوي، ولكننا نركز على أنفسنا ولا نفكر مع منسنلعب معه في الدور القادم.

وتابع: الفريق عاد من المشاركة في كأس العالم، ولعب أمام أندية على مستوى عالي، مما سبب ارتخاء بالمستوى، خط الدفاع يحتاج إلى وسط قوي ليسانده وبشكل عام الفريق كان الأفضل داخل المباراة.