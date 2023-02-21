ما أهمية النسبة في حياتنا؟

محمد بن مسعود - الدمام - تعد النسبة إحدى العلامات الرياضية التي لها ارتباط وثيق بحياتنا اليومية، فهي تدخل تقريباً في معظم التعاملات الحياتية، ولها العديد من التطبيقات في الحياة اليومية. فما أهمية النسبة في حياتنا؟

مفهوم النسبة:

النسبة تعبر عن العلاقة بين مجموعتين حسابياً أو رياضياً، وتستخدم للمقارنة بين شيئين أحدها كل والآخر جزء، أي أنها تعبر عن جزء من كل. ويرمز للنسبة المئوية بالعلامة %.

حساب النسبة المئوية:

يتم حساب النسبة المئوية من خلال قسمة القيمة الجزئية على القيمة الكلية ثم الضرب في 100%.

ويعبر عنها من خلال العلاقة الرياضية:

مثال:

نسبة المجموعة (x) إلى المجموعة (y) = قيمة المجموعة (x) قيمة المجموعة (y)

أهمية النسبة في حياتنا:

تعد النسبة مهمة في حياتنا لارتباطها بالعديد من التطبيقات والتعاملات، ومن أهمية النسبة:

ارتباطها بالعمليات الحسابية المختلفة مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.

حساب مقدار العروض والخصومات على السلع والخدمات المختلفة.

معرفة نسبة الربح في المؤسسات والبنوك والشركات.

حساب نسبة المصوتين في الاستفتاءات والانتخابات وغيرها.

معرفة نسب الإنفاق والإدخار ومن ثم وضع الخطط المناسبة للإنفاق.

معرفة النسب المختلفة للعناصر المكونة للأطعمة والمشروبات.

معرفة نسب المعادن والفيتامينات الموجودة في الجسم.

معرفة نسبة تركيز العناصر الكيميائية في المركبات والأدوية.

وغيرها من التطبيقات الحياتية التي تؤكد على دخول النسبة في معظم التعاملات اليومية.

أمثلة تطبيقية تؤكد أهمية النسبة في حياتنا:

حصل أحمد على علامة 490 من 500 في الاختبارات، فما هي النسبة المئوية التي حصل عليها؟

الحل:

باستخدام قانون النسبة المئوية

الجزء: 490

الكل: 500

= 0.98

= 98%

إذاً النسبة المئوية التي حصل عليها أحمد هي: 98%