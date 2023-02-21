- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تأثير الزواج على النجاح بالحياة له تأثير واضح، لأن الاستقرار والنجاح بين الزوجين يساعد كل طرف منهم على النجاح في الحياة الاجتماعية التي يعيشها كل طرف منهم، والعكس صحيح لو كانت الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل، فإن هذا الأمر يؤثر تأثير مباشر على الحياة العملية والمهنية.تأثير الزواج على النجاح بالحياة
مما لاشك فيه أن تأثير الزواج على النجاح بالحياة يرتبط مع بعضه البعض.
- من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند اختيار الشريك الآخر هو التوافق الاجتماعي والعلمي والمادي بين الطرفين.
- التوافق بين الطرفين من أهم العوامل التي تقلل من المشاكل والتباعد الفكري بين الشريكين.
- كما أن التقارب الفكري يساهم بشكل كبير على فهم الطرف الآخر ومساعدته على التقدم في عمله وإثبات نفسه.
- أيضا التقارب العلمي والاقتصادي والاجتماعي يجعل الشريكين متفاهمين ويقلل من الفجوة بينهم.
- أما لو حدث العكس وكان هناك فجوة بين الزوجين، فإنها تؤثر بشكل سلبي على الحياة العملية بشكل واضح.
بجانب معرفة تأثير الزواج على النجاح بالحياة فإن الكثير من المقبلين على الزواج يسألون عن ليلة الدخلة.
- ليلة الدخلة تعد من أهم الليالي في الحياة الزوجية وهي الليلة التي يفكر فيها الزوجين كثيرا قبل الزواج.
- مما لاشك فيه أن القلق من هذه الليلة من المشاعر التي تصيب كل من الرجل والمرأة على السواء.
- لكي يتم التغلب على هذا القلق، ينبغي التعرف على معلومات موثوق بها من الأب أو الأم أو الأخوة الأكبر أو صديق مقرب قبل ليلة الدخلة.
- التفاهم بين الشريكين وفترة الخطوبة من العوامل التي تساعد في التخلص من الرهبة قبل ليلة الدخلة.
- محاولة التخلص من الرهبة والقلق والخوف من هذه الليلة، لأن العلاقة الحميمة علاقة ممتعة وليست مؤلمة كما يعتقد البعض.
لكل المقبلين على الزواج عليهم التعرف على بعض المعلومات عن العلاقة الزوجية.
- ينبغي أن يعلم كل من الزوجين أنهم قد يمرون كثيرا بعدم الرغبة في ممارسة العلاقة الحميمة وهي أمور طبيعية في الحياة الزوجية.
- ضعف الانتصاب عند الرجل لا يعني وجود مشكلة جنسية، لأنه قد يكون بسبب التعب أو الإجهاد.
- ولكن إذا استمر ضعف الانتصاب في كل مرة، فإنه قد يكون بحاجة إلى الذهاب إلى طبيب متخصص.
- عند البدء في ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين ينبغي عدم شرود الذهن في أمور تسبب الحزن أو القلق أو التوتر للاستمتاع بالعلاقة.
- ينبغي العلم أن ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين من العوامل التي تحسن من صحة القلب والأوعية الدموية وأعضاء الجسم بالكامل.
- ممارسة العلاقة الحميمة من العوامل التي تحسن الحالة المزاجية وتساعد في التخلص من القلق والتوتر.
من أهم اساسيات الزواج في الإسلام ما يلي:
- حسن اختيار الشريك الصالح، لأن اختيار الطرف الآخر الصالح من أهم عوامل نجاح الزواج.
- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا جاءكم مَن تَرضَون دينَه وخُلُقَه فأنكِحوه إلَّا تفعَلوا تكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ)، لذلك ينبغي اختيار الزوج الصالح التقي.
- صحة عقد النجاح ووجود شهود وولي للزوجة من الأمور التي نبه عليه الإسلام في الزواج.
- الرضا بين كل من الزوجين قبل إتمام الزواج من الأمور الهامة قبل كتب الكتاب.
- خلو الزوجين من الموانع التي تؤثر على الزواج أو الإنجاب.
- حسن المعاشرة بين الزوجين من الأمور التي وضحتها الشريعة الإسلامية لاستمرار نجاح الحياة الزوجية.
- من أهم أركان الزواج هو الإيجاب والقبول الذي يحدث بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر تأثير الزواج على النجاح بالحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.