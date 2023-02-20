السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم التعاون الاسلامي يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين



الرياض 01 شعبان 1444 هـ الموافق 21 فبراير 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أمس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

‏‎وتبادل الجانبان خلال اللقاء، وجهات النظر حول أوضاع اللاجئين والنازحين في العالم الإسلامي لاسيما الذين يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية جراء موجات الجفاف والزلازل والفيضانات والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

‏‎وأكد معالي الأمين العام للمنظمة أهمية التحرك بسرعة لتفادي انتشار الأزمات الإنسانية، والحد من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز إجراءات بناء السلام لضمان العودة الطوعية الآمنة للمهجرين.

‏‎من جانبه، أكد المفوض السامي فيليبو غراند الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في مساعدة اللاجئين في الدول الأعضاء، باعتبار أن بعض دولها الأعضاء من أكبر المانحين في العالم، كما تحتضن بعض دولها أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين.

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