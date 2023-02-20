يوم التأسيس/ سمو أمير الحدود الشمالية يخصص الجلسة الأسبوعية ليوم التأسيس



عرعر 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في الإمارة بمدينة عرعر، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين ، في جلسة سموه الأسبوعية التي خصصت لـ "يوم التأسيس ".

ورفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الجلسة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: يُعد هذا اليوم التاريخي ذكرى وطنية وفخر للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل وحدة وبناء الوطن.

كما رفع سمو أمير الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة إعلان سمو ولي العهد تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.

إثر ذلك ألقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة تحدث فيها عن يوم التأسيس، فيما تضمنت الجلسة العديد من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور عن هذه المناسبة الوطنية، إلى جانب ما تضمنه التوجيه الكريم من تأسيس للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية .

// انتهى //

23:44ت م

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عرعر 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في الإمارة بمدينة عرعر، بحضور معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وشيوخ القبائل والمواطنين ، في جلسة سموه الأسبوعية التي خصصت لـ "يوم التأسيس ".ورفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان في مستهل الجلسة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -وإلى أبناء الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" الذي ستحتفي به المملكة بعد غد الأربعاء الموافق لـ 22 من فبراير، وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - الدولة السعودية الأولى، التي تمثل الأساس الذي تشكلت من خلاله وحدة أبناء الجزيرة العربية في تاريخها الحديث بعد أن عانت لعقود من ويلات الفرقة والنزاعات.وقال سموه: يُعد هذا اليوم التاريخي ذكرى وطنية وفخر للمملكة العربية السعودية يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد وما كابدوه من تحديات في سبيل وحدة وبناء الوطن.كما رفع سمو أمير الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، بمناسبة إعلان سمو ولي العهد تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.إثر ذلك ألقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة تحدث فيها عن يوم التأسيس، فيما تضمنت الجلسة العديد من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور عن هذه المناسبة الوطنية، إلى جانب ما تضمنه التوجيه الكريم من تأسيس للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية .// انتهى //23:44ت م0222

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