

أنطاكيا 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

قام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في مدينة أنطاكيا اليوم، بزيارة ميدانية لبعثة مركز الملك سلمان للإغاثة والفرق

وأعرب فخامته عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقفة الأخوية مع الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له البلاد موخرا، وتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية المتنوعة وإرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق تطوعية وطبية.

وأكد فريق المركز تقديم المملكة جميع المساعدات الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المتضررين وإغاثة المنكوبين.

// انتهى //

23:32ت م

0219



أنطاكيا 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسقام فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا في مدينة أنطاكيا اليوم، بزيارة ميدانية لبعثة مركز الملك سلمان للإغاثة والفرق السعودية المشاركة معه في مساعدة ضحايا الزلزا .وأعرب فخامته عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقفة الأخوية مع الشعب التركي بعد الزلزال الذي تعرضت له البلاد موخرا، وتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية المتنوعة وإرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق تطوعية وطبية.وأكد فريق المركز تقديم المملكة جميع المساعدات الإنسانية الضرورية لتخفيف معاناة المتضررين وإغاثة المنكوبين.// انتهى //23:32ت م0219

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس التركي يزور بعثة مركز الملك سلمان للإغاثة والفرق السعودية المشاركة معه في مساعدة ضحايا الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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