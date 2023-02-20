شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز أمام شباب الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منذ قليل، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره شباب الأهلي دبي، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حيث بدأ الشوط الأول، بضغط كبير من جانب شباب الأهلي في محاولة لاستغلال ضعف الهلال ببداية المباراة، ولكن نجح أوديون إيجالو منإحراز الهدف الأول للهلال، في شباك شباب الأهلي دبي بالدقيقة 17 من وقت اللقاء، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بهدف نظيف دون رد.

وفي الشوط الثاني، بضغط من فريق الهلال من أجل محاولة إحراز هدف آخر، وبالفعل نجح المعيوف من إحراز الهدف الثاني للهلال،بالدقيقة 73 من وقت اللقاء، وأحرز لوسيانو فييتو الهدف الثالث للهلال، بالدقيقة 79 من وقت اللقاء، وفي الآخير أحرز عمر خربين هدف أوللشباب الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف.

الهلال يتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

وبهذه النتيجة نجح الهلال السعودي، من التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.