الشورى يوافق على تعديل مشروع نظام المساهمات العقارية

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وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس مشروع النظام المعاد إليه لدراسته وفقا للمادة 17من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد.وبعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات المتضمن رأيها وتوصياتها بشأن مشروع النظام، والذي تلاه تحت رئيس اللجنة محمد المزيد، صوت المجلس بالموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمجلس الدولي للتمور، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فايز الشهري تقرير اللجنة حيال مشروع الاتفاقية.
موافقات
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة مملكة تايلاند للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها بشأن مشروع المذكرة.
- التصويت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الموارد الطبيعية والإشراف الفني في الجمهورية القرغيزية.
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في السعودية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للتعاون في المجال الثقافي، وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقرير اللجنة بشأن مشروع المذكرة.
- صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة أنباء جنوب أفريقيا في جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون وتبادل الأخبار .
- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية في السعودية، ووكالة الأنباء الوطنية الأوزبكية في جمهورية أوزبكستان للتعاون وتبادل الأخبار.
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