الشورى يوافق على تعديل مشروع نظام المساهمات العقارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى أمس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية.

وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس مشروع النظام المعاد إليه لدراسته وفقا للمادة 17من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد.

وبعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات المتضمن رأيها وتوصياتها بشأن مشروع النظام، والذي تلاه تحت رئيس اللجنة محمد المزيد، صوت المجلس بالموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والمجلس الدولي للتمور، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور فايز الشهري تقرير اللجنة حيال مشروع الاتفاقية.

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