شكرا لقرائتكم خبر 120 مهندسا لضبط توازن النظام الصوتي بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهود مضنية وخدمات متقدمة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للبيت العتيق وقاصديه، وذلك خلال النظام الصوتي في المسجد الحرام، الذي يعد من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم.

ويعمل النظام بلواقط متطورة وحساسية تتناسب مع احتياج المكان، باستخدام أجهزة حديثة تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين لنقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح تام.

وأوضح مدير إدارة الأعمال الالكترونية بالمسجد الحرام المهندس سعيد العمري، أن النظام الصوتي يعمل على جودة الأذان والإقامة والفروض الخمسة بـ120 مهندسا وفنيا بشكل دائم قبيل كل صلاة، وذلك لتغذية شبكة الصوت المكونة مما يزيد على (7000 آلاف سماعة)، داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة.

كما تشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، ممثلة في إدارة الأعمال الالكترونية على موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية، أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، كما يتم التقاط الصوت خلال لواقط بحساسية متطورة، تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي، لضمان جودة الصوت في مختلف أرجاء الحرم المكي الشريف.

عمل توازن الصوت

