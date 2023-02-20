الإيقاع بـ28 أشعلوا النار في مناطق محمية

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفا لنظام البيئة «25 مواطنا، ومقيمين من الجنسية السورية ومقيما من الجنسية المصرية»، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى20,000 ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

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