اختبارات معيارية لخريجي الجامعات في مايو

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وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري، بهدف تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل 3 سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل «جاهزية»، لوضع إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء الإطار التخصصي.
وتشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصا جامعيا هي: (المالية، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، المخاطر والتأمين، المصارف والأسواق المالية، هندسة الحاسب الآلي، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي).
أهداف الاختبارات
- قيـاس ودعـم تحسـين تحصيـل طـلاب البكالوريوس
- معرفة مـدى جـودة المخرجات وفـرص التحسـين
- تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين
- قياس مستوى جودة العمليات والمخرجات
- رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل
- تقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي الإجمالي
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