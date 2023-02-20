إحباط تهريب 21.3 طن قات وطن حشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك خلال الفترة من 7 / 7 / 1444هـ حتى 20 / 7 / 1444 هـ، محاولات تهريب 21.3 طنا من نبات القات المخدر، وطن و139 كجم من مادة الحشيش المخدرة. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني أنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 189 متهما. المهربون:





20 .......................................مواطنا.



169.............مخالفا لنظام أمن الحدود.



144.....................من الجنسية اليمنية.



23.....................من الجنسية الإثيوبية.



2 .....من الجنسيتين الصومالية والباكستانية.



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