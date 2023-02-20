تقصير المجتمعية يعيد جدولة صيدليات المراكز الصحية

جدولت وزارة الصحة تفعيل الصيدليات داخل المراكز الصحية، وإلغاء خدمة وصفتي مؤقتا لعدم تحقيق النسبة المطلوبة، من قبل الصيدليات المجتمعية القريبة من المراكز الصحية، وأعادت الوزارة بحسب إعلانها 711 مركزا صحيا، لتقديم الخدمة الدوائية عبر الصيدليات الداخلية بالمراكز، مع توفير صيادلة لصرف العلاج، وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة على خدمة وصفتي بتقديم العلاج من قبل المريض، بمراجعة أقرب صيدلية مجتمعية قريبة من المركز الصحي وسحب الدواء، إلا أن تقصير بعض الصيدليات القريبة من تلك المراكز، ساهم بتغيير الخطة من قبل الوزارة، نظرا لتزايد الشكاوي والملاحظات من قبل المستفيدين.

نسبة الرضا

وأعلنت وزارة الصحة أن خدمة «وصفتي» مستمرة في «1417» مركزاً صحياً، حققت الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة رضا مستفيدين تفوق 80 %، ويجري إعادة جدولة تفعيلها في «711» مركزاً صحياً، لم تحقق الصيدليات المجتمعية القريبة منها نسبة الرضا المأمولة، وأكدت الصحة أنها تتابع رضا المواطنين عن الخدمات الصحية، من جميع مقدميها في القطاع العام والخاص بشكل دوري، ونتخذ التدابير اللازمة لتحسينها.

رسائل نصية

يذكر أن عددا من المراكز والتجمعات الصحية بالمناطق، بدأت بالتوسع في اعتماد «وصفتي» لصرف الدواء، من خلال الخدمة الإلكترونية المتطورة، التي استحدثتها وزارة الصحة، لصرف الدواء من خلال ربط المستشفيات والمراكز الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية، للتيسير على المريض في استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجانًا. يأتي ذلك الإجراء للاستغناء مستقبلا عن الصيدليات في المراكز الأولية والمستشفيات، والإبقاء على الصيدليات الخاصة لصرف الأدوية للمنومين، ويتم صرف الدواء عبر وصفتي للمريض، والمراجعة للصيدليات المجتمعية المخصصة، من خلال رسائل نصية تصل على هاتف المريض لصرفه، كما تشتمل وصفتي على مبادرات عدة، منها التوصيل المنزلي وإعادة إصدار الوصفات الطبية لذوي الأمراض المزمنة.

سلسلة الإمداد

ويعتمد توريد الأدوية للمنشآت الصحية من إحدى الشركات الوطنية «نوبكو»، التي تقوم بالخدمات اللوجيستية ونقل وتخزين المنتجات من المورد إلى العميل النهائي، وإدارة سلسلة الإمداد لتشغيل المرافق الطبية بكفاءة، ونقل الإمدادات الطبية إلى الجهات الصحية الحكومية، في حين من المتوقع أن النقل بين المستودعات المركزية للشركة، وبين القطاع الصحي بالمدن، سيتم عبر وسائل النقل المختلفة على مدار الساعة، إضافة إلى التوريد الدائم عبر قطار الحرمين والشاحنات المهيأة لنقل الإمدادات، بين المستودع المركزي للمنطقة الغربية في محافظة رابغ والمنشآت الصحية بالمدينة المنورة.