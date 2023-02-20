حرس الحدود يحبط تهريب 21.3 طنا من القات

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت خلال الفترة من 7/ 7/ 1444 حتى 20/ 7/ 1444، محاولات تهريب 21.3 طنًا من نبات القات المخدر وطن و139 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم 189 متهمًا، منهم 20 مواطنًا، و169 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 144 من الجنسية اليمنية، و23 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسيتين الصومالية والباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.



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