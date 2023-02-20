ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 7 مخالفات لنظام المياه ولوائحه التنفيذية في عدد من المناطق، بقيمة إجمالية بلغت 246 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة، أن فرق الرقابة والتفتيش نفذت جولات ميدانية لضبط مخالفي نظام المياه واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى المحافظة على المياه ومصادرها ومنع استنزافها، وشملت المخالفات التي تم ضبطها: حفر وتنظيف آبار دون رخصة في منطقة الرف الرسوبي والدرع العربي، ومزاولة الحفر برخصة منتهية، وعدم مطابقة الصهاريج للمواصفات الفنية المنصوص عليها في الاشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب.

واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، وتم رفع المخالفات وتبليغ المخالفين بالعقوبات التي لحقت بهم عن طريق المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) لمتابعة تحصيلها.