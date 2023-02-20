52 مخالفة في رفحاء

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بأقسام صحة البيئة، والرقابة الفنية، والرقابة المهنية والأسواق، والحفريات ببلدية محافظة رفحاء، 367 جولة رقابية دورية على المنشآت ذات العلاقة بهذه الأقسام، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ورصد 52 مخالفة، وإنذار وإغلاق 14 منشأة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.

وجرى خلال نفس الفترة إصدار 6 رخص، و 11 شهادة، في قسم الرقابة المهنية والأسواق، وإصدار 12 تصريحًا للحفريات، و 3 رخص فنية، ومصادرة 5 كجم من المواد الغذائية التالفة.