1040 جولة تعقيم بالطائف

نفذت أمانة الطائف 1040 جولة وقائية لتطهير وتعقيم الأحياء والمنشآت والأسواق التجارية ومواقع حاويات النفايات، وذلك في إطار خطتها الشاملة التي تستهدف الارتقاء بجهود الإصحاح البيئي في جميع أرجاء المدينة والتخلص من البؤر الحشرية ومعالجة المواقع الرطبة. وأوضحت الأمانة أنّ 21 فرقة ميدانية مدعومة بالمعدات والآليات المختلفة شاركت في الحملة؛ لتعزيز الجهود الوقائية للحد من التكاثر الحشري، مستخدمة سيارات الغسيل وأجهزة الرذاذ والضباب الحراري والإسطوانات الظهرية والبودرة. وأهابت الأمانة بالمواطنين الإبلاغ عن أي تكون حشري حتى تقوم بالمعالجة الفورية، ويتم استقبال البلاغات البلدية على مدار الساعة عبر مركز البلاغات 940، وأيضًا تطبيق «بلدي»، أو مبادرة «صور وأرسل».



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