السعودية اليوم / مجلس الشورى يشارك في ندوة عن دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

شارك مجلس الشورى اليوم في الندوة الخليجية المشتركة التي عقدت تحت عنوان: " دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني " .

وقدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن سعد آل زومة خلال مشاركته في أعمال الندوة ، ورقة عمل بعنوان " المناخ الاستثماري الخليجي وأطر تكامله , والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للمنطقة التحديات والفرص" .

وأشار الدكتور محمد آل زومة إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية أكدت ضرورة تنويع اقتصاديات الخليج، والعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية لدى دول المنطقة، والتوافق على إستراتيجيات موحدة تحمل رؤى متوافقة وخطط تنفيذية تكاملية على الصعيدين البيني والدولي .

وقدم الدكتور آل زومة خلال الورقة أطر التكامل لدى دول

يذكر أن الندوة شهدت استعراض عدد من أوراق العمل التي تناولت دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني، قدمها أعضاء ونواب مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

// انتهى //

22:43ت م

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الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسشارك مجلس الشورى اليوم في الندوة الخليجية المشتركة التي عقدت تحت عنوان: " دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني " .وقدم عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن سعد آل زومة خلال مشاركته في أعمال الندوة ، ورقة عمل بعنوان " المناخ الاستثماري الخليجي وأطر تكامله , والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للمنطقة التحديات والفرص" .وأشار الدكتور محمد آل زومة إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية أكدت ضرورة تنويع اقتصاديات الخليج، والعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية لدى دول المنطقة، والتوافق على إستراتيجيات موحدة تحمل رؤى متوافقة وخطط تنفيذية تكاملية على الصعيدين البيني والدولي .وقدم الدكتور آل زومة خلال الورقة أطر التكامل لدى دول مجلس التعاون الخليجي ، التي تتركز في كونها (دول المجلس) كانت قد أطلقت رؤى شاملة ومتوافقة وخططا تكاملية, مشيراً إلى أن دول المجلس تشترك اليوم في وجود رؤى متوافقة قائمة على أسس واحدة، الأمر الذي يخلق لها فرص التكتل النوعي, لافتاً النظر إلى ما اتخذته المملكة في سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط , عندما أطلقت رؤية 2030 مرتكزة على العديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية, والتي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص , وتمكين القطاع الثالث.يذكر أن الندوة شهدت استعراض عدد من أوراق العمل التي تناولت دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصاد الوطني، قدمها أعضاء ونواب مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //22:43ت م0211

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