السعودية اليوم / "سدايا" تعرض في المنتدى السعودي للإعلام خدمات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال الأجهزة الإعلامية



الرياض29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

تشارك الهيئة

ويضم جناح "سدايا" خدمة "تحسين" التي تهدف إلى معالجة الصور والأفلام التاريخية بالأبيض والأسود وتلوينها بشكل آلي دون التأثير في جودتها الأصلية، بغرض استعادة جودة المادة المرئية، مما يسهم في زيادة اهتمام المشاهد واستمتاعه بالجودة في تفاصيل الصورة أو الفيلم.

كما تعرض "سدايا" في جناحها نظام "صوتك" وهو نظام متقدم تم تنفيذه على أيدي متخصصين في سدايا للتعرف الآلي على الكلام، ويعد أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة اللغات الطبيعية، ويتم من خلاله تدوين الملفات الصوتية بمختلف أحجامها والتدوين اللحظي بلهجات مختلفة.

وتشمل عروض "سدايا" خدمة "صدى" التي تعنى بمشاركة البيانات المفتوحة ضمن خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية للاستفادة من البيانات في المجال العلمي.

// انتهى //

22:43ت م

0210



الرياض29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واستشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية الذي يقام بالرياض من خلال جناح يضم عددًا من الخدمات الرقمية التي تقدمها سدايا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستفيد منها الهيئات والمؤسسات الإعلامية.ويضم جناح "سدايا" خدمة "تحسين" التي تهدف إلى معالجة الصور والأفلام التاريخية بالأبيض والأسود وتلوينها بشكل آلي دون التأثير في جودتها الأصلية، بغرض استعادة جودة المادة المرئية، مما يسهم في زيادة اهتمام المشاهد واستمتاعه بالجودة في تفاصيل الصورة أو الفيلم.كما تعرض "سدايا" في جناحها نظام "صوتك" وهو نظام متقدم تم تنفيذه على أيدي متخصصين في سدايا للتعرف الآلي على الكلام، ويعد أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة اللغات الطبيعية، ويتم من خلاله تدوين الملفات الصوتية بمختلف أحجامها والتدوين اللحظي بلهجات مختلفة.وتشمل عروض "سدايا" خدمة "صدى" التي تعنى بمشاركة البيانات المفتوحة ضمن خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية للاستفادة من البيانات في المجال العلمي.// انتهى //22:43ت م0210

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