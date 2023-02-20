السعودية اليوم / مصر تسجل زلزالاً بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر



القاهرة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل المصرية ، زلزالاً بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر شمال مدينة رفح المصرية.

وأفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي في بيان اليوم، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (7:04) مساءً، على عمق 21.40 كم، وعلى بُعد 552 كيلو متر شمال رفح، مشيرًا إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالزلزال، فيما لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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21:58ت م

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