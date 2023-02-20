السعودية اليوم / رئيسة هيئة حقوق الإنسان تلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

التقت معالي رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في الرياض -اليوم-، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تعزيزها, ومن ذلك التعاون البناء بين الهيئة والمنظمة المتمثل في توقيع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في مجال حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، لتوحيد جهود الاستجابة في مكافحة هذه الجرائم.

كما بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

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21:37ت م

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