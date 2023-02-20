

أنطاكيا 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6,4 درجات اليوم على مقياس ريختر مقاطعة هاتاي في جنوب تركيا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) أن مركز الزلزال وقع عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 16.7 كم، وشعرت به مدينة أنطاكيا وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا.

// انتهى //

21:08ت م

0192





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال جديد بقوة 6,4 درجات يضرب مقاطعة هاتاي التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.