السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يتفقّد مركزَيْ ذعبلوتن وسحمه ويلتقي بالأهالي



الاحساء 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم مركز ذعبلوتن وسحمه بالربع الخالي التابعين للمحافظة ومركز حرس الحدود في ذعبلوتن التي تبعد مايقارب 1200 كيلو عن المحافظة ، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة .

وأكد سموّه خلال لقائه بأهالي ذعبلوتن وسحمه أنّ مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب ، ونقل سموّه تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه .

واستمع لشرح حول المركز وحدوده ومساحته الجغرافية وأبرز المعالم فيه .

فيما نوه رئيسَا مركز ذعبلوتن محمد الراشدي ومركز سحمه محمد الكثيري , بدعم ومتابعة سمو محافظ الأحساء لكل ما يسهم في توفير ما يحتاجه سكان المحافظة والمراكز التابعة لها.

//انتهى//

19:46ت م

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