السعودية اليوم / سفير المملكة لدى باكستان يستقبل وزير الداخلية الباكستاني



إسلام آباد 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، في مكتبه بمقر السفارة في إسلام آباد اليوم، معالي وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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19:43ت م

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