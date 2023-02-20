شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الهلال لمواجهة شباب الأهلي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي، في دوري أبطال آسيا.

ويستعد بعد قليل، الهلال لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيقام لقاء الهلال أمام شباب الأهلي دبي، على أرضية استاد الجنوب.

تشكيل الهلال لمواجهة شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي، في دوري أبطال آسيا، كالتالي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - جانغ هيون سو - علي آل بليهي - خليفة الدوسري.

خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري - لويسيانو فييتو - سالم الدوسري - موسي ماريجا.

خط الهجوم: أوديون إيجالو.