شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين بعد فوز أهلي جدة ضد أحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي أحد، وذلك مساء اليوم الإثنين الموافق العشرين من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات دوري يلو السعودي.

الحزم يحتل صدارة ترتيب دوري يلو

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، جدول ترتيب أندية دوري يلو السعودي للمحترفين، حيث يحتل فريق الحزم صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، المركز الثاني من جدول ترتيب دوري يلو السعودي، برصيد 46 نقطة، ويأتي فريق الرياض في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

جدول ترتيب دوري يلو السعودي

1- الحزم 46 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الرياض 44 نقطة

4- الأخدود 40 نقطة

5- الفيصلي 37 نقطة

6- العربي 35 نقطة

7- جدة 29 نقطة

8- الخلود 26 نقطة

9- هجر 26 نقطة

10- العروبة 26 نقطة

11- أحد 26 نقطة

12- العين 25 نقطة

13- الجبلين 24 نقطة

14- القيصومة 23 نقطة

15- القادسية 22 نقطة

16- الساحل 20 نقطة

17- نجران 18 نقطة

18- الشعلة 11 نقطة