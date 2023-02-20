توزيع شتلات 3 فواكه لمزارعي عسير

وأقيمت ورشة عمل مصغرة، تم الترحيب خلالها بالضيوف والمزارعين، واستعراض الدور الذي تقوم به منظمة الفاو، وختمت الورشة بتوزيع الشتلات على المزارعين وفق آلية منظمة، كما عقد اجتماع بين فرع الوزارة واعضاء منظمة الفاو، لمناقشة عمل المنظمة في المنطقة خلال الفتره القادمة.
وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، إلى أن محطة البذور والتقاوي بأبها تقوم بدور مميز، مشددا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر لدعم الزراعة والمزارعين، وتوظف كافة الخبرات والطاقات العلمية والمهنية، لإنجاح البرامج المستدامة.
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