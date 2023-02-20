أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم في الرياض، في كلمته التي القاها في منتدى الرياض الدولي الإنساني، أن المساعدات الإنسانية هي جزء من نظام المملكة، مشيرًا إلى أن المملكة لديها تاريخ طويل في مساعدة المنظمات الدولية والأمم المتحدة،وأنها حصلت على المرتبة الأولى من المتبرعين عالميًا في عام 2021، حيث قدمت أكثر من 7 مليارات دولار.



كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: أكثر من 7 مليارات دولار قدمتها السعودية كمساعدات إنسانية في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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