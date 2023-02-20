السعودية اليوم / البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة؛ إبرازاً لجهود المملكة العربية

وتتضمن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث إقامة جناح تعريفي يستعرض مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية الرائدة في أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما يستعرض الجناح فيديوهات عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية التي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص عمل على نحو مباشر وغير مباشر، إضافة إلى توزيع مطبوعات وبروشورات عن البرنامج وهدايا تذكارية.

ويقدم جناح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شرحاً تعريفياً للزوّار والمشاركين من المنظمات الدولية والأممية ونخبة من المانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني والتنموي، وكذلك لعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية، عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية في اليمن التي بلغت (224) مشروعاً ومبادرة تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية. وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الطاقة 29 مشروعاً ومبادرة تنموية منها 26 مشروعاً و3 مبادرات تنموية تسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.

كما تتضمن المشاريع والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً لقطاع النقل عبر 38 مشروعاً ومبادرة تنموية شملت 26 مشروعاً و12 مبادرة تنموية أسهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وأسهمت أيضاً في رفع كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ. وبلغت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة 31 مشروعاً ومبادرة تنموية منها 22 مشروعاً و9 مبادرات تنموية شملت بناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية عززت قدرات القطاع الصحي في المحافظات اليمنية.

ويعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه ومبادراته التعليمية التي بلغت 52 مشروعاً ومبادرة تنموية منها 41 مشروعاً و11 مبادرة تنموية فرص التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم. ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها من خلال 11 مشروعاً، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين. ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 33 مشروعاً ومبادرة تنموية منها 17 مشروعاً و16 مبادرة تنموية دعماً لقطاع المياه عبر مشاريع إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية، كما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 18 مشروعاً ومبادرة تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة السمكية منها 7 مشاريع و11 مبادرة تنموية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأسهمت مبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي بلغت 12 مبادرة في تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً، ودعم سبل العيش والمعيشة، وأسهمت في تحسين الحياة اليومية عبر حملات الإصحاح البيئي، وتعزيز برامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات. وتأتي مشاريع ومبادرات السعودية لتنمية وإعمار اليمن خدمة للشعب اليمني الشقيق وامتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية الشقيقة؛ من أجل الإسهام في خلق مستقبل واعد وأفضل لليمن واليمنيين.

// انتهى //

19:43ت م

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الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسيشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثالثة؛ إبرازاً لجهود المملكة العربية السعودية في المجال التنموي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتفعيلاً لنهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لضمان تحقيق التنمية المستدامة.وتتضمن مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث إقامة جناح تعريفي يستعرض مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية الرائدة في أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما يستعرض الجناح فيديوهات عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية التي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص عمل على نحو مباشر وغير مباشر، إضافة إلى توزيع مطبوعات وبروشورات عن البرنامج وهدايا تذكارية.ويقدم جناح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شرحاً تعريفياً للزوّار والمشاركين من المنظمات الدولية والأممية ونخبة من المانحين والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني والتنموي، وكذلك لعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية، عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية في اليمن التي بلغت (224) مشروعاً ومبادرة تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية. وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الطاقة 29 مشروعاً ومبادرة تنموية منها 26 مشروعاً و3 مبادرات تنموية تسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرة التشغيلية، وكذلك تعزيز استخدامات الطاقة النظيفة.كما تتضمن المشاريع والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً لقطاع النقل عبر 38 مشروعاً ومبادرة تنموية شملت 26 مشروعاً و12 مبادرة تنموية أسهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وكذلك رفع مستوى وكفاءة المطارات، وأسهمت أيضاً في رفع كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ. وبلغت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة 31 مشروعاً ومبادرة تنموية منها 22 مشروعاً و9 مبادرات تنموية شملت بناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية، وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية عززت قدرات القطاع الصحي في المحافظات اليمنية.ويعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه ومبادراته التعليمية التي بلغت 52 مشروعاً ومبادرة تنموية منها 41 مشروعاً و11 مبادرة تنموية فرص التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم. ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها من خلال 11 مشروعاً، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين. ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 33 مشروعاً ومبادرة تنموية منها 17 مشروعاً و16 مبادرة تنموية دعماً لقطاع المياه عبر مشاريع إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفع كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية، كما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 18 مشروعاً ومبادرة تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة السمكية منها 7 مشاريع و11 مبادرة تنموية شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.وأسهمت مبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي بلغت 12 مبادرة في تمكين المرأة اليمنية اقتصادياً، ودعم سبل العيش والمعيشة، وأسهمت في تحسين الحياة اليومية عبر حملات الإصحاح البيئي، وتعزيز برامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات. وتأتي مشاريع ومبادرات السعودية لتنمية وإعمار اليمن خدمة للشعب اليمني الشقيق وامتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية الشقيقة؛ من أجل الإسهام في خلق مستقبل واعد وأفضل لليمن واليمنيين.// انتهى //19:43ت م0178

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.