السعودية اليوم / "تمكين القيادات النسائية في الإعلام يتجاوز التحديات" ..جلسة حوارية بمنتدى الاعلام



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

ركّزت جلسة "تمكين القيادات النسائية: تكامل يتشكل"، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض اليوم، على حضور المرأة في المشهد الإعلامي، وتمكينها عبر توليها مناصب قيادية.

كما تطرقت الجلسة التي أدارتها مقدمة الأخبار في قناة الحدث تهاني الجهني، إلى مؤهلات المرأة القيادية في الإعلام ومواصفاتها، والتحديات التي تواجهها ليكون حضورها أكبر.

وأشادت الرئيس السابق لجمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد بوضع المرأة في الإعلام الخليجي والعربي، معبّرة عن فخرها بهذا التقدم الذي تدعمه الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، مع أهمية المزيد، مشيرة إلى أن وجود المرأة مهم في العديد من الملفات الإعلامية.

من جهتها، قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري: "عملي في إحدى أكبر الوزارات في المملكة بمثابة شرف لي، ويدلل على دعم الحكومة لتمكين المرأة، وتعاوني في مجال الإعلام الحكومي مع زملائي وزميلاتي كان على أفضل وجه، حيث ساعدني كثيرا في أداء مهمتي"، مبينة أن المرأة في الإعلام الحكومي يجب أن تتمتع بالقدرة على التخطيط الاستراتيجي والخبرة والحث الإبداعي والتواصل الجيد داخل المنظومة وخارجها.

إلى ذلك، ذكرت وكيل مساعد تنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط صفاء الراشد، أن الصعوبات التي واجهتها تكاد لا تذكر في ظل دعم القيادة لتمكين المرأة، لا سيما على صعيد المناصب القيادية، مع وجود سياسات وآليات مثمرة في هذا الجانب، موضحة أن التخصص والخبرة والمهارة والتدريب عوامل مهمة لنجاح المرأة في مجالات العمل كافة.

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19:06ت م

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