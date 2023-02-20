شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يفوز على أحد بهدفين دون رد في دوري يلو السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي أحد بنتيجة هدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مباريات دوري يلو السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

وكانت قد انطلقت صافرة بداية أحداث مباراة أهلي جدة ضد أحد، مساء اليوم الإثنين الموافق العشرين من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة الثالثة والثلث عصرًا بتوقيت القاهرة.

أحداث مباراة أهلي جدة ضد أحد في الدوري السعودي

افتتح اللاعب عشيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، التسجيل لصالح فريقه عند الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول.

وأضاف اللاعب ماريو باستوس، الهدف الثاني لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عند الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز أهلي جدة على أحد بهدفين دون رد.

موقف الفريقين من جدول ترتيب دوري يلو

وبهذا الفوز، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، رصيده إلى النقطة 43 محتلا المركز الثاني من جدول ترتيب دوري يلو السعودي، بينما يحتل فريق أحد، المركز العاشر برصيد 26 نقطة.