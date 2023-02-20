شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من الهلال السوداني على تقدم الأهلي بشكوي رسمية ضده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق فاضل التوم نائب رئيس الهلال السوداني، عن تقدم الأهلى المصري، بشكوي رسمية ضد الهلال السزداني، على عواقب الأحداث التى حدثت بعد إنتهاء مواجة الفريقين الشقيقين، فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، فى مرحلة دور المجوعات.

وأكد التوم أن الأهلى أخطأ بتقديمه هذه الشكوي، وسيتم فتح هذا الملف للحفاظ على حقوق الفريق السوداني، خاصة أن الحارس الدولي محمد الشناوي، حارس الفريق القاهري، قام بالتهجم على الجهاز الطبي لفريق الهلال، ومن ثم سيت النظر إلى مثل هذه الأشياء.

وأضاف التوم أن مجلس إدارة الهلال سيجتمع غدا، لبحث تداعيات شكوي الأهلي، وأخذ قرارات رادعة حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن الفريق السوداني كان من البداية مجرد رد فعل فقط، ولم يتعمد إحداث الأزمات، للعلاقات التاريخية بين الفريقين.



موقف الاتحاد الأفريقي من شكوي الأهلي

وأشارت بعض المصادر داخل الاتحاد الأفريقي أنه سيتم مراجعة شريط المباراة، وفتح تحقيقا كاملا فى هذه الأزمة بين الفريقين، حيث إنه إذا ما ثبت تورط الهلال فى إحداث أعمال الشغب، قد يتم نقل مباريات الفريق السوداني خارج أم درمان نهائيا.

فى الوقت الذي قد يتم فيه إيقاف الشناوي بسبب تهجمه على الجهاز الطبي للفريق الهلالي بطريقة غير إخلاقية، مما قد يجعل العقوبات تطول الفريقين، الأمر المرجح بصورة كبيرة فى الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد أن حقق العلامة الكاملة من إنتصاريين، فى حين يحتل الهلال مركز الوصافة برصيد 3 نقاط.