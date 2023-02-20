السعودية اليوم / "صناعة الأحداث الرياضية.. قوة ناعمة" .. جلسة بالمنتدى السعودي للإعلام



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

استعرض إعلاميون عرب وأجانب دور الأحداث

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: "صناعة الأحداث الرياضية.. قوة ناعمة" أدارها الإعلامي أحمد الفهيد، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية في الرياض اليوم.

وأكد مساعد وزير

وقال رئيس تحرير صحيفة الماركا الإسبانية خوسيه فليكس دياز، إن فريقي

ونوه دياز بأهمية استضافة المملكة للأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية، مؤكداً أنها ستنقل إلى العالمية وتسير بخطوات صحيحة على هذا الطريق، مستشهدا باستضافة السوبر الإسباني لمدة 5 سنوات، وكذلك كأس العالم للأندية 2023، وسباقات الرالي والفورمولا وألعاب الملاكمة والمصارعة وغيرها من الألعاب.

//نتهى//

18:32ت م

0165



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واساستعرض إعلاميون عرب وأجانب دور الأحداث الرياضية في التأثير على العالم، بصفتها قوة ناعمة تستخدمها الدول والشعوب لجذب الانتباه إليها وتحسين وتعزيز صورتها الذهنية في أنحاء الأرض.جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: "صناعة الأحداث الرياضية.. قوة ناعمة" أدارها الإعلامي أحمد الفهيد، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية في الرياض اليوم.وأكد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الدكتور رجالله السلمي، أن مصطلح قوة ناعمة ليس له علاقة بالسياسة؛ لأن الرياضة وسيلة جذب نظير قدرتها على الوصول إلى كل الشعوب وكافة فئات المجتمع، مشيرا إلى أن رالي داكار شارك فيه أكثر من 800 سائق وملاح وفني استطاعوا نقل الطبيعة السعودية للعالم، وكذلك سباق "فورمولا إيه" الذي حظي بأكثر نسبة مشاهدة في جدة.وقال رئيس تحرير صحيفة الماركا الإسبانية خوسيه فليكس دياز، إن فريقي ريال مدريد وبرشلونة صنعا تاريخا عريضا على مدى قرون عدة، حيث بدآ صناعة الشهرة في إسبانيا ثم الانتقال إلى أوروبا والعالم.ونوه دياز بأهمية استضافة المملكة للأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية، مؤكداً أنها ستنقل إلى العالمية وتسير بخطوات صحيحة على هذا الطريق، مستشهدا باستضافة السوبر الإسباني لمدة 5 سنوات، وكذلك كأس العالم للأندية 2023، وسباقات الرالي والفورمولا وألعاب الملاكمة والمصارعة وغيرها من الألعاب.//نتهى//18:32ت م0165

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "صناعة الأحداث الرياضية.. قوة ناعمة" .. جلسة بالمنتدى السعودي للإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.