

الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

شارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في افتتاح أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث؛ الذي ينظمه ويشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وصاحب مشاركة التحالف الإسلامي في منتدى الرياض الدولي الإنساني تواجد التحالف بجناح تعريفي في المعرض المصاحب للمنتدى؛ لإبراز أهم أعماله التي يقوم عليها في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري)، كما حرص جناح التحالف خلال المشاركة على التعريف بالتحالف لدى المجتمع الأممي وايصال رسالة التحالف والتي تهدف الى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمـويل الإرهاب والـعـســكـرية للـــــــدول الأعــــضـــاء بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مــــع الـــدول الصــديـقــة والمنظمات الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف و التطرف، كما تضمن جناح التحالف التعريف بآخر الإصدارات العلمية و الفكرية التي يعمل عليها التحالف و المتعلقة

بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

وتأتي مشاركة التحالف الإسلامي في إطار تعزيز الحوار حول الأٌطرّ التشريعية والمعرفية والممارسات الميدانية للعمل الإنساني والتحديات المرتبطة بها لإيجاد حلول عملية مبتكرة وفقاً لمبادئ ومعايير العمل الإنساني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإنسانية الدولية الذي يعمل عليها التحالف الإسلامي والمندرجة تحت المجال العسكري أحد مجالات محاربة الإرهاب لدى التحالف.

// انتهى //

18:22ت م

0161





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التحالف الإسلامي يشارك في منتدى الرياض الدولي الإنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.