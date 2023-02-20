السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن نهار يدشن حملة أمانة الطائف التوعوية (أنت كفو)



الطائف 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف مبادرة أمانة الطائف (أنت كفو) الهادفة إلى التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع للحفاظ على النظافة والممتلكات العامة ، وذلك بمقرالمحافظة ، بحضور أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي والمختصين بالأمانة .

واستمع سموه الى شرح عن الحملة التوعوية التي تأتي معززة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية ، والتركيز على دور ومشاركة المجتمع في التنمية والازدهار ، ودعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان المبذولة في سبيل معالجة مظاهر التشوه البصري والمحافظة على القيم الاسلامية الاصيلة في المجتمع للحفاظ على النظافة والسلوكيات الايجابية للحفاظ على الممتلكات العامة لما يمثله ذلك من واجب ديني ومسؤولية وطنية تعكس الرقي والتحضر .

وأشار أمين الطائف إلى أن المبادرة التي أطلقتها الأمانة تسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030 ، كما تساعد على تحقيق متطلبات تحسين المظهر العام للمدينة ، علاوة على خفض تكلفة صيانة المرافق العامة كفاءة الانفاق عبر توجيه الموارد المالية في تنمية المحافظة ، وحماية وتهيئة المواقع الطبيعية التي تزخر بها هذه المحافظة السياحية .

وأكد أن الحملة التثقيفية تشجع على العمل التطوعي تحت إشراف الأمانة التي تأتي وفق خطط منظمة ، مبيناً أن من ركائز الحملة تحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الانفاق الحكومي الرأسمالي والتشغيلي .

وجرى خلال التدشين إطلاع سمو محافظ الطائف على خطة العمل بالحملة ، وكيفية قياس مؤشرات الأداء المتحقق .

// انتهى //

18:14ت م

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