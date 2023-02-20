السعودية اليوم / أكثر من 1.8 مليون عملية نفّذتها "أبشر" في يناير الماضي



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أعلنت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" مواصلة نجاحاتها في تقديم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 1,859,443 عملية إلكترونية خلال شهر يناير 2023.

ومن خلال خدمات المديرية العامة للجوازات أصدرت وجدّدت 63780 جواز سفر إلكتروني، و654186 إقامة، وأصدرت 290082 تأشيرة خروج وعودة، إضافة إلى تنفيذ 48634 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة، و10576 عملية نقل خدمات، و30026 طلب تقرير مقيم، و13471 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و1637 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

وفيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور في الأمن العام، أنجزت المنصة 82974 عملية تجديد رخصة سير المركبة، و85163 طلب ورقة إصلاح، و76696 تجديد رخصة سياقة، و70908 إصدارات طلب تفويض قيادة، و152493 عملية إسقاط مركبات تالفة ومهملة، و14112 مبايعة مركبات، و4897 عملية مراجعة لصلاحية تأمين المركبات.

أما الخدمات الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية فتم تنفيذ 8397 إصدارًا لسجل الأسرة، و26201 تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و82769 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و28439 مستفيدًا من خدمة بياناتي، و5817 تعريفًا بأفراد الأسرة. وأنجزت المنصة خلال شهر يناير 163909 طلبات توصيل للوثائق بالبريد، و8056 استفسارًا عامًا عن البصمة.

يذكر أن "أبشر" تعد واجهة موحدة لخدمات وزارة الداخلية؛ تنشئ هوية رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار بما يتيح لهم الوصول عبر النفاذ الوطني الموحد إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لتنفيذ خدماتهم عبر حلول إبداعية وابتكارية من خلال تسخير أحدث التقنيات والاستفادة من الممكنات التقنية.

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18:05ت م

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