

مكة المكرمة في 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مركزِ الحرمينِ الشريفين للتدريب التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويقدم المركز برامج تدريبية معتمدة في مجالات مختلفة من أهمها: الذكاء الاصطناعي، والعلاقات العامة، والتقانة، والهندسة، وكذلك الترجمة، والإدارة، والتشغيل والصيانة، والإعلام، والتطوع، والأمن السيبراني ، والمالي، والقيادي، والأمن والسلامة، والقانوني، والاجتماعي، والتوجيهي، والابتكاري، والقيمي.

وأشاد السديس بدور المؤسسة العامة للتدريب التقني، ودعمها للمركز وللمدربين المعتمدين داخل الرئاسة.

وقال : تحرص الرئاسة من خلال عقد شركات فعالة مع الجهات الحكومية إلى تطوير منظومة أعمالها، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله- من أجل توفير أرقى وأفضل الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام.

من جهته، نوه الدكتور الفهيد بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تطوير منظومة تنمية الموارد البشرية التي تحقق رؤية حكومتنا الرشيدة لرسالة الحرمين الشريفين للعالم وبناء نموذج فعال وتكاملي في مجال التدريب المتخصص من خلال الكفاءات التدريبية والعلمية، وباستخدام تقنيات التعليم الحديثة .

وأبان أنّ المؤسسة تشجع مثل هذا النوع من التدريب الذي يسعى لتنمية الموارد البشرية والإسهام في سد حاجة قطاع الحرمين الشريفين من القوى البشرية المؤهلة ، وكشف أنّ المؤسسة تشجع بشكل عام ضمن إستراتيجياتها على الاستثمار في التدريب من خلال الترخيص للقطاع الأهلي بالتدريب والإشراف عليه وتحديد معاييره الفنية وهي بذلك تعمل على تنظيم هذا المورد البشري الهام، بما يضمن التكامل بين نشاطاتها والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لها بما يضمن رسالة المؤسسة بشكل عام في تشجيع الاستثمار في التدريب الأهلي وصولاً إلى الإشراف على تقويم العملية التدريبية وتفعيل الشراكات الإستراتيجية والمؤسسية والمشاركات المجتمعية.

// انتهى //

18:03ت م

0153





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ السديس يطلق مركزِ الحرمينِ الشريفين للتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.