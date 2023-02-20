السعودية اليوم / ملتقى السودان الزراعي العالمي الثالث يبدأ أعماله بالخرطوم



الخرطوم 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، فعاليات "ملتقى السودان الزراعي العالمي الثالث" تحت شعار (معاً نحو نهضة زراعية متكاملة) ويستمر لمدة يومين، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والخبراء والباحثين الزراعيين والشركات المحلية والدولية العاملة في القطاع الزراعي.

وقال وزير الزراعة السوداني أبو بكر عمر البشري لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للملتقى إن السودان يمتلك الفرص كلها للنهضة الزراعية وتأمين الغذاء للاكتفاء الذاتي والتصدير للدول، لافتاً إلى أن السودان لديه 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بالإضافة إلى نهر النيل وأكثر من 20 نهراً موسمياً ومياه جوفية وأمطار مقدرة وموقع متميز، وتعدد مناخات تنتج أنواعاً من المحاصيل والخضار والفاكهة.

وقدمت في الملتقى عدداً من أوراق العمل منها: حجم التبادل الزراعي بين السودان والهند، والتجربة الرواندية في التنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان، والتجربة الإثيوبية في الزراعة، وتحديات نقل التقانة الزراعية الحديثة، والتمويل الزراعي وإعسار المزارعين، والتمويل الأصغر مشاكل وحلول، وتحصيل زكاة الزروع.

// انتهى //

17:42ت م

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