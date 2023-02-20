السعودية اليوم / أمين الشؤون العسكرية بأمانة مجلس التعاون يشارك في افتتاح مؤتمر آيدكس ونافدكس للدفاع الدولي 2023م



أبوظبي 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

شارك الأمين المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن أحمد علي آل علي في افتتاح معرض ومؤتمر آيدكس ونافدكس للدفاع الدولي 2023، اليوم، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة أبوظبي.

ويشكل معرض الدفاع الدولي آيدكس أحد أبرز المعارض الدفاعية على الصعيد العالمي وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجدير بالذكر أنّ معرض الدفاع الدولي آيدكس 2023 يستقطب أكثر من 1800 مشارك .

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17:41ت م

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