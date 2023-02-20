السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية توطيد آفاق العلاقات المشتركة في مجالات تعزيز الأمن الغذائي



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بمقر الأمانة في الرياض اليوم ، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافةً إلى متابعة مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في سبتمبر 2022م.

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17:40ت م

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