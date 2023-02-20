السعودية اليوم / فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب يعقد اجتماعه الـ 32 بالجامعة العربية



القاهرة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

يعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعه الـ 32 بجامعة الدول العربية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بدعوة من الأمانة العامة للجامعة "قطاع الشؤون القانونية – إدارة الشؤون القانونية" والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويسبق هذا الحدث، الاجتماع الثاني للفريق الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال الإرهاب والذي سيعقد غدًا، برئاسة العقيد أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الزهراني، وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية والمشرف على إدارة مكافحة الإرهاب الوزير مفوض مها بخيت في بيان لها اليوم بأن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة في مجال مكافحة الإرهاب وموضوعات تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، والإرهاب والجريمة المنظمة، وأسباب انخراط الأفراد والكيانات في مجال الإرهاب، بالإضافة إلى تطوير وتفعيل عمل الفريق، وعرض تجارب الدول العربية خلال الاجتماع الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب.

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17:39ت م

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