السعودية اليوم / رئيس (واس) يلتقي مدير التعاون الدولي في وكالة سبوتنيك للأنباء



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

التقى رئيس وكالة الأنباء

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بالتبادل الإخباري والتدريب ، وبحث آفاق التعاون بين الوكالتين بما يسهم في الرقي بخدماتهما والاستفادة من الخبرات بينهما.

//انتهى//

17:38ت م

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الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسالتقى رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران اليوم ، مدير التعاون الدولي في وكالة سبوتنيك للأنباء فيسلي بوسهكوف ، وذلك على هامش المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية المقام في العاصمة الرياض.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بالتبادل الإخباري والتدريب ، وبحث آفاق التعاون بين الوكالتين بما يسهم في الرقي بخدماتهما والاستفادة من الخبرات بينهما.//انتهى//17:38ت م0146

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