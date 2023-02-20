السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات



الرياض 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة بالرياض اليوم ، مع مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات أبرزها، التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني والاستجابة للطوارئ والأزمات، كما تمت مناقشة آخر المستجدات حول الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وما نتج عنه من خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية، مؤكدين أهمية التضامن الإنساني والتعاون الدولي لمواجهة هذه الظروف القاسية.

وأشار معاليه إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون قد أصدروا توجيهات سامية بتخصيص مساعدات مالية للإغاثة العاجلة للمتضررين في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى التوجيه بتسيير جسور جوية إغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن إرسال الفرق الطبية لعلاج المصابين وفرق الدعم والإسناد للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين تحت ركام الزلزال، وتنظيم حملات شعبية رسمية للتبرعات المالية والعينية لدعم المنكوبين من تداعيات هذه الكارثة المؤلمة.

حضر الاجتماع الأمين المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق.

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17:34ت م

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