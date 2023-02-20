السعودية اليوم / نائب أمير منطقة المدينة المنورة، يشهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة



المدينة المنورة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وبرنامج جودة الحياة لدعم وتحفيز قطاع الهوايات من خلال أندية الهواة "هاوي" الجهة المُمكِّنة للهوايات والهواة في المملكة للوصول إلى مجتمع حيوي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية

ووقع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير المنطقة معالي الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب برنامج جودة الحياة، الرئيس التنفيذي الأستاذ خالد بن عبدالله البكر.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في دعم قطاع الهوايات وتحفيز أندية الهواة من خلال توفير مساحات لإقامة فعاليات لأندية الهواة التي تجمع بين المتعة والفائدة والبيئة الآمنة الممكِّنة لممارسة الهوايات بالإضافة إلى المساهمة في تسجيل أندية الهواة في منطقة المدينة المنورة عبر البوابة الوطنية للهوايات والتي تأتي في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الهوايات.

// انتهى //

17:24ت م

0143



المدينة المنورة 29 رجب 1444 هـ الموافق 20 فبراير 2023 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة وبرنامج جودة الحياة لدعم وتحفيز قطاع الهوايات من خلال أندية الهواة "هاوي" الجهة المُمكِّنة للهوايات والهواة في المملكة للوصول إلى مجتمع حيوي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.ووقع الاتفاقية من جانب هيئة تطوير المنطقة معالي الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومن جانب برنامج جودة الحياة، الرئيس التنفيذي الأستاذ خالد بن عبدالله البكر.وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في دعم قطاع الهوايات وتحفيز أندية الهواة من خلال توفير مساحات لإقامة فعاليات لأندية الهواة التي تجمع بين المتعة والفائدة والبيئة الآمنة الممكِّنة لممارسة الهوايات بالإضافة إلى المساهمة في تسجيل أندية الهواة في منطقة المدينة المنورة عبر البوابة الوطنية للهوايات والتي تأتي في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الهوايات.// انتهى //17:24ت م0143

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير منطقة المدينة المنورة، يشهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير المنطقة وبرنامج جودة الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.